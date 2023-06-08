Праздничное событие! Салон KARISMA стал частью сети MY THAI
О нас 1000+ положительных отзывов в интернете!
У нас работают профессиональные массажисты из Таиланда
Праздничное событие!
ул. Парадная, 3, корп. 2 (Парадный квартал, вход с Виленского пер.)
Хиты продаж
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Тайский массаж (традиционный)3 600 ₽
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AROMA OIL – МАССАЖ4 000 ₽
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Балийский массаж4 000 ₽
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Массаж шейно-воротниковой зоны и спины2 500 ₽
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«Горячий песок»10 400 ₽
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Масляный массаж Абхъянга3 900 ₽
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«Май Тай»10 200 ₽
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Тропический коктейль7 400 ₽
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Тайский массаж в Санкт-Петербурге
Мы, СПА-салон My Thai, предлагаем всем желающим окунуться в релаксирующую и незабываемую атмосферу тайского массажа в Санкт-Петербурге. Здесь вы можете расслабиться каждой клеточкой своего организма и получить порцию настоящего райского наслаждения. Мы используем в своей работе эффективные и специально разработанные техники массажа, практикуя лояльную ценовую политику и высокий уровень сервиса.
Наши сотрудники
Отзывы наших клиентовВсе отзывы
Пришел на тайский массаж по сертификату, подарили коллеги. Обстановка в спа-салоне приятно впечатлила. В..
Искала салон массажа, так как очень перенапряжена была после большого количества переездов, и случайно..
Несколько раз была на тайском массаже и осталась в восторге. Очень приветливая, тактичная администратор,..
Я хотел бы порекомендовать этот тайский массажный салон всем, кто хочет испытать незабываемые ощущения…
Наши салоны
[отель "Золотой Треугольник", 4 этаж]
[Парадный квартал, вход с Виленского пер.]