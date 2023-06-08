Праздничное событие! Салон KARISMA стал частью сети MY THAI

О нас 1000+ положительных отзывов в интернете!

У нас работают профессиональные массажисты из Таиланда

    или

    Праздничное событие!

    Салон KARISMA стал частью сети MY THAI
    +7 (812) 907 36 17
    ул. Парадная, 3, корп. 2 (Парадный квартал, вход с Виленского пер.)
    Сертификаты и абонементы действуют по всей сети

    Хиты продаж

    Почему выбирают нас

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    В нашем салоне работают профессиональный специалисты из Таиланда
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    Уютная и доброжелательная атмосфера, расслабляющая музыка, тайские ароматы
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    Мы используем косметику из натуральных компонентов
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    Разнообразный выбор массажей и SPA-процедур
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    Учитываем все противопоказания и особенности вашего организма перед массажем
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    О нас более тысячи положительных отзывов в интернете

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    Есть готовое решение - подарочный сертификат от My Thai! Блаженные моменты, проведенные у нас, навсегда запомнятся Вам и Вашим близким! При покупке сертификата от 10000 руб. доставка в подарок!
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    Абонементы салона "My Thai"

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    Фото

    Киевская, 3 Савушкина, 140 Большая Конюшенная, 12 Типанова, 34 Марата, 22-24 Пионерская, 50 Малая Бухарестская, 12
    Видео о нашем салоне

    Тайский массаж в Санкт-Петербурге

    Мы, СПА-салон My Thai, предлагаем всем желающим окунуться в релаксирующую и незабываемую атмосферу тайского массажа в Санкт-Петербурге. Здесь вы можете расслабиться каждой клеточкой своего организма и получить порцию настоящего райского наслаждения. Мы используем в своей работе эффективные и специально разработанные техники массажа, практикуя лояльную ценовую политику и высокий уровень сервиса.

    Подробнее о нас

    Наши сотрудники

    Нати
    Нати
    Массажист
    Путу
    Путу
    Массажист
    Лун
    Лун
    Массажист
    Джой
    Джой
    Массажист
    Ани
    Ани
    Массажист
    Ним
    Ним
    Массажист
    Биу
    Биу
    Массажист

    Отзывы наших клиентов

    Все отзывы
    reviewer
    Юрий Дорофеев
    28.11.2023

    Пришел на тайский массаж по сертификату, подарили коллеги. Обстановка в спа-салоне приятно впечатлила. В..

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    reviewer
    Anastasia K.
    28.11.2023

    Искала салон массажа, так как очень перенапряжена была после большого количества переездов, и случайно..

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    reviewer
    Натали Шестакова
    28.11.2023

    Несколько раз была на тайском массаже и осталась в восторге. Очень приветливая, тактичная администратор,..

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    reviewer
    Антон П.
    28.11.2023

    Я хотел бы порекомендовать этот тайский массажный салон всем, кто хочет испытать незабываемые ощущения…

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